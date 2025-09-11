У разработчика самолета «Байкал» второй раз за год сменилось руководство

«Ведомости»: Создатель SJ-100 Погосян покинул пост главы совета директор УЗГА

Бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ректор Московского авиационного института Михаил Погосян покинул пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), на который был назначен менее года назад. Об этом со ссылкой на источник на одном из авиазаводов и собеседника, близкого к акционеру УЗГА, пишут «Ведомости».

На его место пришел генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков, а Погосян остался в составе совета директоров в качестве одного из членов. Холдингу принадлежат более 50 процентов акций УЗГА.

Самой «Технодинамикой» управляет ГК «Динамика», в которой у предпринимателя Виктора Григорьева 75 процентов минус одна акция, а остальное (блокирующий пакет) — у госкорпорации «Ростех», считающей производителя одной из своих структур.

Погосян руководил ОАК в период создания российского лайнера SSJ-100. В 2015 году на фоне критики из-за слабых продаж самолета и слишком высокой доли иностранных комплектующих его сменил Юрий Слюсарь. Позднее ОАК перешел под контроль «Ростеха».

О возвращении Погосяна в отечественный авиапром стало известно в январе этого года, после большой перетряски топ-менеджеров ключевых предприятий. Ключевые лица ОАК были отправлены в отставку в конце 2024 года на фоне задержек с поставками отечественных самолетов, а возглавил корпорацию бывший глава УЗГА Вадим Бадеха.

Этому событию предшествовало требование президента Владимира Путина ускорить создание легкого многоцелевого самолета «Байкал», который разрабатывал УЗГА. На Восточном экономическом форуме глава государства попросил объяснить ему, в чем причина задержек и резкого удорожания машины, которая даже не готова.

После прихода Погосяна в УЗГА стало известно о проблемах проекта. Как выяснили СМИ, новые испытания показали, что при разработке допущены «драматические ошибки», на исправление которых потребуется не менее пяти лет и еще как минимум десять миллиардов рублей.

В мае полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что работа над «Байкалом» зашла в тупик, а ожидать новую машину не стоит. Эти сведения поспешили опровергнуть в УЗГА и Минпромторге, указав, что на доработку самолета уже выделены средства. О каком-либо продвижении в процессе создания самолета с того момента не сообщалось, однако 9 сентября у предприятия сменился гендиректор. Вместо Леонида Лузгина им стал экс-глава РКК «Энергия» Игорь Озар.