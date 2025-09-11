Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:22, 11 сентября 2025Экономика

У разработчика самолета «Байкал» второй раз за год сменилось руководство

«Ведомости»: Создатель SJ-100 Погосян покинул пост главы совета директор УЗГА
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ректор Московского авиационного института Михаил Погосян покинул пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), на который был назначен менее года назад. Об этом со ссылкой на источник на одном из авиазаводов и собеседника, близкого к акционеру УЗГА, пишут «Ведомости».

На его место пришел генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков, а Погосян остался в составе совета директоров в качестве одного из членов. Холдингу принадлежат более 50 процентов акций УЗГА.

Самой «Технодинамикой» управляет ГК «Динамика», в которой у предпринимателя Виктора Григорьева 75 процентов минус одна акция, а остальное (блокирующий пакет) — у госкорпорации «Ростех», считающей производителя одной из своих структур.

Погосян руководил ОАК в период создания российского лайнера SSJ-100. В 2015 году на фоне критики из-за слабых продаж самолета и слишком высокой доли иностранных комплектующих его сменил Юрий Слюсарь. Позднее ОАК перешел под контроль «Ростеха».

Материалы по теме:
«С неба падали люди и обломки» Как 50 лет назад взрыв пассажирского самолета над Читой стал крупнейшим терактом в СССР
«С неба падали люди и обломки»Как 50 лет назад взрыв пассажирского самолета над Читой стал крупнейшим терактом в СССР
2 мая 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

О возвращении Погосяна в отечественный авиапром стало известно в январе этого года, после большой перетряски топ-менеджеров ключевых предприятий. Ключевые лица ОАК были отправлены в отставку в конце 2024 года на фоне задержек с поставками отечественных самолетов, а возглавил корпорацию бывший глава УЗГА Вадим Бадеха.

Этому событию предшествовало требование президента Владимира Путина ускорить создание легкого многоцелевого самолета «Байкал», который разрабатывал УЗГА. На Восточном экономическом форуме глава государства попросил объяснить ему, в чем причина задержек и резкого удорожания машины, которая даже не готова.

После прихода Погосяна в УЗГА стало известно о проблемах проекта. Как выяснили СМИ, новые испытания показали, что при разработке допущены «драматические ошибки», на исправление которых потребуется не менее пяти лет и еще как минимум десять миллиардов рублей.

В мае полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что работа над «Байкалом» зашла в тупик, а ожидать новую машину не стоит. Эти сведения поспешили опровергнуть в УЗГА и Минпромторге, указав, что на доработку самолета уже выделены средства. О каком-либо продвижении в процессе создания самолета с того момента не сообщалось, однако 9 сентября у предприятия сменился гендиректор. Вместо Леонида Лузгина им стал экс-глава РКК «Энергия» Игорь Озар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о потере Россией миллиардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова». В чем причина?

    Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу

    Наркотики на миллиард рублей нашли у контрабандистов в российском регионе

    У разработчика самолета «Байкал» второй раз за год сменилось руководство

    Известный телеведущий отреагировал на обвинения в изнасиловании

    В ISU высказались об отношении к россиянам

    Россиянку с девятимесячным ребенком нашли под окнами дома

    27-летняя королева красоты попала в смертельную аварию

    Бывшего главу антидопинговой лаборатории снова объявили в розыск в России

    Пятилетнего ребенка внесли в базу «Миротворца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости