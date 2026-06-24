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05:21, 24 июня 2026Ценности

Ростовский блогер разбил Ferrari за 30 миллионов рублей

Ростовский блогер каскадер Чеботарев разбил Ferrari за 30 миллионов рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Flavio lo Scalzo / Reuters

Российский блогер и каскадер Евгений Чеботарев разбил в ДТП свою Ferrari F8 Tributo Spider. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина двигался по центральной улице Ростова-на-Дону и столкнулся с легковушкой. Машину Чеботарева вынесло на бордюр, удар был такой силы, что у спорткара вырвало заднее колесо.

Средняя стоимость Ferrari этой модели составляет около 30 миллионов рублей.

В октябре прошлого года Чеботарев уже попадал в аварию на спорткаре. Тогда он разбил McLaren стоимостью 20 миллионов рублей — автомобиль занесло на скользкой дороге, он на полной скорости врезался в отбойник.

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