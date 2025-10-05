Ростовский каскадер разбил в ДТП машину за 20 миллионов рублей

Блогер из Ростова-на-Дону Чеботарев разбил McLaren за 20 миллионов рублей

Профессиональный каскадер и блогер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев разбил в ДТП гоночный автомобиль McLaren. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным очевидцев, автомобиль занесло на скользкой дороге, он на полной скорости врезался в отбойник. На опубликованных кадрах видно, что значительные повреждения получила передняя часть машины.

Ростовский блогер не первый раз уничтожает дорогие автомобили. На одном из них он сломал спойлер, другой — засыпал щебнем. Стоимость разбитого на этот раз McLaren составляет от 20 миллионов рублей за новую модель.

