Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:14, 14 августа 2025Интернет и СМИ

Известные блогеры попали в серьезное ДТП и не выжили

Блогеры из Канады Стейси Туру и Мэттью Йоманс попали в серьезное ДТП и не выжили
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @toyotaworldrunners

Известные блогеры из Канады Стейси Туру и Мэттью Йоманс, авторы YouTube-канала о путешествиях Toyota World Runners, попали в серьезное ДТП. Как сообщает CBC, пара не выжила.

Молодые люди 7 августа попали в ДТП в горах канадской провинции Британская Колумбия. О случившемся рассказала в соцсетях мать Туру.

В экстренных службах журналистам пояснили, что вечером 7 августа поступил вызов о происшествии в горной местности. Прибывшие на место спасатели обнаружили на месте ДТП двух человек: один из них не подавал признаков жизни, а другая была сильно травмирована и дезориентирована.

«Пострадавшую стабилизировали и доставили в больницу. К сожалению, позже вечером ее не стало», — сказал представитель экстренных служб, не называя при этом имен. Он также уточнил, что автомобиль, в котором находились жертвы ДТП, упал с высоты примерно 200 метров.

Ранее сообщалось, что в Мексике попала в серьезное ДТП звезда кулинарных реалити-шоу и блогерша Янин Кампос. Ее не удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону при помощи БПЛА. Момент удара по многоквартирному дому попал на видео

    Шнуров поддержал решение суда о вреде его песен для подростков

    Стало известно о попытке ВСУ ударить по штабу Южного военного округа России

    В России подсчитали количество электрозаправок

    Бывшая жена Галустяна опубликовала фото в бикини

    Щербаков прокомментировал новости о проблемах с сердцем

    Стали известны подробности об эвакуации жителей после удара ВСУ по домам в Ростове-на-Дону

    Месячные продажи электромобилей выросли в России впервые более чем за год

    Россиянка отправилась на экскурсию в арабской стране и не выжила

    Врачи три года списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на лень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости