Известные блогеры попали в серьезное ДТП и не выжили

Известные блогеры из Канады Стейси Туру и Мэттью Йоманс, авторы YouTube-канала о путешествиях Toyota World Runners, попали в серьезное ДТП. Как сообщает CBC, пара не выжила.

Молодые люди 7 августа попали в ДТП в горах канадской провинции Британская Колумбия. О случившемся рассказала в соцсетях мать Туру.

В экстренных службах журналистам пояснили, что вечером 7 августа поступил вызов о происшествии в горной местности. Прибывшие на место спасатели обнаружили на месте ДТП двух человек: один из них не подавал признаков жизни, а другая была сильно травмирована и дезориентирована.

«Пострадавшую стабилизировали и доставили в больницу. К сожалению, позже вечером ее не стало», — сказал представитель экстренных служб, не называя при этом имен. Он также уточнил, что автомобиль, в котором находились жертвы ДТП, упал с высоты примерно 200 метров.

