Попавшую в ДТП звезду реалити-шоу не удалось спасти

Мексиканская звезда реалити-шоу Янин Кампос попала в ДТП и погибла

Звезда кулинарных реалити-шоу и блогерша из Мексики Янин Кампос попала в серьезное ДТП и не выжила. Об этом сообщает People.

Кампос рано утром 2 августа ехала на автомобиле по городу Чиуауа в Мексике и врезалась в припаркованную машину. Бывшую участницу реалити-проектов отвезли в больницу, однако, как стало известно спустя два дня, врачам не удалось ее спасти.

Блогерше было 38 лет. Как уточнили в издании, местная полиция расследует, что именно послужило причиной аварии.

