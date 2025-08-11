Интернет и СМИ
Попавшую в ДТП звезду реалити-шоу не удалось спасти

Мексиканская звезда реалити-шоу Янин Кампос попала в ДТП и погибла
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @yanin_chefmx

Звезда кулинарных реалити-шоу и блогерша из Мексики Янин Кампос попала в серьезное ДТП и не выжила. Об этом сообщает People.

Кампос рано утром 2 августа ехала на автомобиле по городу Чиуауа в Мексике и врезалась в припаркованную машину. Бывшую участницу реалити-проектов отвезли в больницу, однако, как стало известно спустя два дня, врачам не удалось ее спасти.

Блогерше было 38 лет. Как уточнили в издании, местная полиция расследует, что именно послужило причиной аварии.

Ранее сообщалось, что российский комик и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) раскрыл подробности аварии, в которую он попал в Юрмале. Юморист заявил, что во время велосипедной прогулки врезался в автомобиль, который выехал перед ним и не затормозил. Он также заверил, что продолжает вести концерты.

