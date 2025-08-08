Галкин раскрыл подробности аварии

Попавший в аварию Галкин рассказал, что он врезался на велосипеде в автомобиль

Российский комик и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) раскрыл подробности аварии, в результате которой он получил травму руки. В видео в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он заявил, что врезался в автомобиль, когда ехал на велосипеде.

«Я ехал на велосипеде по всем правилам, ноль промилле [алкоголя] в крови, по главной дороге. К сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, по неглавной, выскочил на главную, не затормозив, и я в него впилился», — рассказал юморист.

Галкин отметил, что старается разрабатывать сухожилия руки после травмы. Он также заверил, что продолжает давать концерты после инцидента. «Жив-здоров, надеюсь, поправлюсь», — добавил комик.

Ранее стало известно, что инцидент с юмористом произошел в Юрмале. Галкин получил травму руки и порезы осколками разбитого стекла. Отмечалось, что на последнем концерте артист выступал с забинтованной кистью.

