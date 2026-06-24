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08:12, 24 июня 2026Мир

Шеф Пентагона рассказал о первом испытании «Золотого купола»

Шеф Пентагона Хегсет заявил об успешном испытании системы ПРО «Золотой купол»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что первое испытание разрабатываемой Соединенными Штатами Америки системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» прошло успешно. Он рассказал об этом на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня первый контрольный тест "Золотого купола" завершился абсолютным успехом», — объявил Хегсет.

Как указал глава Пентагона, система динамической автономной обороны безупречно осуществила наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей.

Ранее Хегсет сообщил, что частью разрабатываемой системы противоракетной обороны «Золотой купол» станут оружейные системы в космосе. Он уточнил, что речь идет о создании «революционного щита» из оружия и датчиков.

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