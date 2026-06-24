Шеф Пентагона рассказал о первом испытании «Золотого купола»

Шеф Пентагона Хегсет заявил об успешном испытании системы ПРО «Золотой купол»

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что первое испытание разрабатываемой Соединенными Штатами Америки системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» прошло успешно. Он рассказал об этом на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня первый контрольный тест "Золотого купола" завершился абсолютным успехом», — объявил Хегсет.

Как указал глава Пентагона, система динамической автономной обороны безупречно осуществила наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей.

Ранее Хегсет сообщил, что частью разрабатываемой системы противоракетной обороны «Золотой купол» станут оружейные системы в космосе. Он уточнил, что речь идет о создании «революционного щита» из оружия и датчиков.