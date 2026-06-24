Следователи начали поиск возможных жертв развратившего на улице девочку россиянина

СК: Задержанный в Красноярске за развращение девочки на улице совершал это не единожды

Следователи начали поиск возможных жертв развратившего на улице в Красноярске девочку 23-летнего мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, это не единичный случай сексуального домогательства фигуранта к детям.

Мужчину задержали в апреле. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Ранее сообщалось, что в Тюмени арестовали пристававшего к девочке в лифте мужчину. На судебном заседании он полностью признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.