Следователи начали поиск возможных жертв развратившего на улице девочку россиянина

Следователи начали поиск возможных жертв развратившего на улице в Красноярске девочку 23-летнего мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, это не единичный случай сексуального домогательства фигуранта к детям.
Мужчину задержали в апреле. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).
Ранее сообщалось, что в Тюмени арестовали пристававшего к девочке в лифте мужчину. На судебном заседании он полностью признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.