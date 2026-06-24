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10:56, 24 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Способность Украины производить собственные ракеты Patriot оценили

Военный Дандыкин: У Украины нет мощностей для выпуска своих ракет Patriot
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина вряд ли будет производить ракеты Patriot на своей территории, но их могут изготавливать в Европе, как беспилотники, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее на Западе обсудили желание Украины производить собственные ракеты Patriot. Авторы издания Responsible Statecraft пришли к выводу, что такой шаг создаст значительные риски для нацбезопасности США.

«Я думаю, что если их и будут производить, то по такой же схеме, как в основном они получают беспилотники. То есть разместят в Европе украинские производства или совместные предприятия. А потом уже будут поставлять на Украину», — предположил Дандыкин.

При этом эксперт подчеркнул, что изготавливать ракеты за рубежом у Украины не получится, потому что это совсем другая технология. Он напомнил, что каждый снаряд для Patriot стоит несколько миллионов долларов, кроме того, США не дадут лицензию на их производство, опасаясь, что оружие попадет в руки российским военным.

Ранее сообщалось, что Украина терпит крах на поле боя, и западные союзники не имеют возможности поставить Киеву необходимое оружие. Подчеркивается, что удары российских войск по противнику проводятся на высоком уровне, о чем свидетельствует значительный нанесенный ущерб украинской электросети.

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