Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:50, 24 июня 2026Бывший СССР

На Западе сделали заявление о переломной ситуации в зоне СВО

Профессор Миршаймер: Украина терпит поражение на поле боя, и Запад не в силах ей помочь
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украина терпит крах на поле боя, и западные союзники не имеют возможности поставить Киеву необходимое оружие. С таким мнением выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Как подчеркнул эксперт, удары российских войск по противнику проводятся на высоком уровне, о чем свидетельствует значительный нанесенный ущерб украинской электросети. «Русские наступают и одерживают на поле боя победы», — отметил Миршаймер.

По его словам, западные союзники Киева совершенно не в силах обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ) нужными вооружениями. Он добавил, что такая тенденция касается и Соединенных Штатов. «У США просто нет ракет Patriot, которых мы можем им дать. И это относится почти ко всему оружию в нашем инвентаре. Мы слишком много израсходовали оружия в войне с Ираном», — признался профессор. Миршаймер прогнозирует, что в скором времени «русские будут контролировать весь Донбасс».

Ранее командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса Вооруженных сил (ВС) РФ указал, что российские бойцы рассчитывают на скорое начало боев в пригороде Краматорска.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» писал, что следствием сражения за Краматорск станет критическое ослабление обороны Славянска украинскими подразделениями. По мнению экспертов, армия Украины не сможет обеспечивать живую силу на оба направления из-за нехватки бойцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уничтожение выгодно для Зеленского». В России объяснили отсутствие ударов по Банковой

    Жителям Москвы рассказали о погоде в среду

    Девушка оконфузилась у водопада и взорвала соцсети

    Россиянам предложат новый кроссовер Exlantix с печкой для продуктов

    В Госдуме рассказали о повышении пенсий для двух категорий граждан

    Названы опасные заблуждения о торговле фотографиями ног в интернете

    Колумбия обыграла сборную ДР Конго и вышла в плей-офф ЧМ-2026

    Назван главный поставщик водки в Россию

    На Западе сделали заявление о переломной ситуации в зоне СВО

    Беженка раскрыла последнюю просьбу погибшего от удара ВСУ отца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok