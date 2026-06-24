Профессор Миршаймер: Украина терпит поражение на поле боя, и Запад не в силах ей помочь

Украина терпит крах на поле боя, и западные союзники не имеют возможности поставить Киеву необходимое оружие. С таким мнением выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Как подчеркнул эксперт, удары российских войск по противнику проводятся на высоком уровне, о чем свидетельствует значительный нанесенный ущерб украинской электросети. «Русские наступают и одерживают на поле боя победы», — отметил Миршаймер.

По его словам, западные союзники Киева совершенно не в силах обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ) нужными вооружениями. Он добавил, что такая тенденция касается и Соединенных Штатов. «У США просто нет ракет Patriot, которых мы можем им дать. И это относится почти ко всему оружию в нашем инвентаре. Мы слишком много израсходовали оружия в войне с Ираном», — признался профессор. Миршаймер прогнозирует, что в скором времени «русские будут контролировать весь Донбасс».

Ранее командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса Вооруженных сил (ВС) РФ указал, что российские бойцы рассчитывают на скорое начало боев в пригороде Краматорска.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» писал, что следствием сражения за Краматорск станет критическое ослабление обороны Славянска украинскими подразделениями. По мнению экспертов, армия Украины не сможет обеспечивать живую силу на оба направления из-за нехватки бойцов.