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15:17, 24 июня 2026Россия

Стало известно о бегстве ВСУ из Константиновки

Гагин: ВСУ бегут из Константиновки в Дружковку
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stasia04 / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в Дружковку, которая является последним рубежом перед Краматорском. Об этом aif.ru рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, российские войска ведут разведку с помощью беспилотников и артиллерии, а боевые действия в Дружковке, «по сути, только начинаются». Гагин отметил, что гарнизон ВСУ в городе состоит из солдат, бежавших из Константиновки.

«Остатки ВСУ отступали в Дружковку хаотично. Но они готовили город, поэтому бои не будут легкими. Надо отметить, что отступавшие в Дружковку подразделения вымотаны, они нуждаются в ротации и доукомплектовании. Легче ВСУ после отступления в этот город не будет. Мы продолжаем продвижение», — добавил он.

24 июня сообщалось, что Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль 114 зданий в Константиновке. ВСУ за сутки потеряли до 30 бойцов.

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