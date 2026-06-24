Стало известно о массированных ударах по Харькову

По Харькову и Харьковской области нанесены массированные удары

По Харькову и Харьковской области на востоке Украины нанесены массированные удары. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Серия мощных прилетов в Харькове и области», — рассказал собеседник канала. Он подчеркнул, что удары были зафиксированы как минимум в 18 населенных пунктах региона.

Авторы публикации отмечают, что главными целями стали Харьковский, Изюмский, Купянский и Богодуховской районы. По словам источника, в результате ударов есть серьезные разрушения инфраструктуры.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины, которые украинские военные используют в своих целях. В частности, атакован был логистический пункт с вооружением ВСУ в населенном пункте Новый Коротич Харьковской области.

