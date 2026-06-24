Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:15, 24 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о массированных ударах по Харькову

По Харькову и Харьковской области нанесены массированные удары
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По Харькову и Харьковской области на востоке Украины нанесены массированные удары. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Серия мощных прилетов в Харькове и области», — рассказал собеседник канала. Он подчеркнул, что удары были зафиксированы как минимум в 18 населенных пунктах региона.

Авторы публикации отмечают, что главными целями стали Харьковский, Изюмский, Купянский и Богодуховской районы. По словам источника, в результате ударов есть серьезные разрушения инфраструктуры.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины, которые украинские военные используют в своих целях. В частности, атакован был логистический пункт с вооружением ВСУ в населенном пункте Новый Коротич Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за переписки с Зеленским

    Раскрыт разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетными и платными местами в российских вузах

    Российские бойцы начнут перехватывать дроны «Ритой»

    Россия до конца года подаст в суд на три соседние страны

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Врач перечислила указывающие на недостаток сна признаки у детей и подростков

    Стало известно о массированных ударах по Харькову

    Расчленитель родной сестры в Москве попал на видео

    Бывший футболист сборной России сравнил менталитет русских и американцев

    Столичным автовладельцам посоветовали пересесть на метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok