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18:02, 24 июня 2026Путешествия

Туристка отправилась с мужем плавать с маской и осталась без ноги

Bild: Акула разорвала туристке голень на Галапагосских островах
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: David Keep / Shutterstock / Fotodom

Туристка отправилась с мужем заниматься снорклингом на Галапагосских островах и осталась без ноги. Об этом сообщает Bild.

Жительница Линца, Австрия, Элизабет с мужем, семью туристами и гидом отправились плавать с маской в бухту острова Санта-Фе. На мелководье женщина установила камеру и внезапно почувствовала резкую боль в правой ноге. Оказалось, что на нее набросилась акула.

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Путешественница отбилась от животного, которое разорвало ей голень и покусало левую лодыжку. В туристической группе оказались двое врачей из Канады, которые помогли пострадавшей до госпитализации. «Когда я увидела ногу после нападения акулы, я поняла, что спасти ее невозможно», — сказала Элизабет.

На лодке пострадавшую доставили в больницу Санта-Круса, где врачам пришлось ампутировать ее правую голень. Раны на левой ноге оказались неглубокими и быстро зажили. Свой 30-й день рождения Элизабет провела на больничной койке. «Я благодарна, что осталась жива. Сегодняшние протезы — настоящее чудо; я смогу продолжать жить своей жизнью», — заметила она.

На данный момент австрийка учится ходить при помощи ходунков. Уточняется, что на Галапагосских островах обитают различные акулы. Однако установить вид особи, напавшей на женщину, не удалось.

Ранее акула откусила руку отдыхавшей на пляже в Австралии женщине. Инцидент произошел на пляже Куджи в Сиднее.

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