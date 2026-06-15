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19:19, 15 июня 2026Путешествия

Акула откусила руку отдыхавшей на пляже в Австралии женщине

Акула набросилась на отдыхавшую на пляже в Австралии женщину и откусила ей руку
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Martin Prochazkacz / Shutterstock / Fotodom

Акула откусила руку отдыхавшей на пляже в Австралии женщине, ей ампутировали конечность. Об этом пишет издание Perth Now.

Инцидент произошел на пляже Куджи в Сиднее 13 июня. 35-летняя Лия Стюарт отправилась туда с двумя друзьями. Во время купания на нее набросилась акула и откусила руку. Хищница нанесла ей рваные раны и переломала конечности.

В настоящее время врачи борются за ее жизнь. Известно, что ее возлюбленный в срочном порядке прилетел в Австралию с чемпионата мира по футболу в Канаде. У женщины есть годовалая дочка. «Лия остается в критическом состоянии на аппарате жизнеобеспечения и перенесла несколько операций в дни после нападения», — рассказала семья пострадавшей.

Ранее россиянка искупалась рядом с акулой на отдыхе в Египте. После этого в стране временно отменили морские экскурсии для туристов.

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