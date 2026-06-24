Уехавший в Европу комик попытался уйти от налогов и потерял сотни тысяч рублей

Комик Романов рассказал, что неудачно вложил деньги в открытие своей компании в Дубае

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России в Европу, рассказал, что потерял сотни тысяч рублей из-за неудачного вложения, сделанного в попытке уйти от налогов. Историей он поделился на концерте, запись которого опубликована на YouTube.

По словам Романова, несколько лет назад ему посоветовали открыть фирму в Дубае, чтобы не платить налоги. Юморист согласился и потратил на это около 8 тысяч долларов (596 тысяч рублей по текущему курсу).

«Но потом оказалось, что фирму открывают, а банковские счета не открывают. Когда я был еще раз в Дубае, я закрыл фирму. Это стоило еще 2 тысячи долларов (149 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — добавил комик. Он с иронией добавил, что в итоге на его бизнесе заработал «только один чувак из Казахстана».

Ранее Романов рассказал о проблемах в общении с украинскими друзьями. Комик признался, что ему бывает трудно находить темы для разговоров с близкими людьми, которые остались на Украине.