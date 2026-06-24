Украина получила десятки миллиардов долларов из доходов от активов России

РИА Новости: G7 передала Украине 45,5 млрд долларов из доходов от активов России

Страны «Большой семерки» выдали Киеву кредиты уже на 45,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина Украины.

Этой суммы показатель достиг в конце мая. Уточняется, что из них 37,9 миллиарда долларов были переданы Киеву в 2025 году, 6,6 миллиарда — в 2026 году. Кроме того, в 2024 году Соединенные Штаты выдали Украине кредиты на один миллиард долларов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) намерен призвать «Большую семерку» ускорить выделение денег по кредиту на 50 миллиардов долларов, который был одобрен еще в 2024 году. Тогда отмечалось, что ЕС уже полностью выплатила свою долю, однако участники G7 до сих пор не предоставили порядка 8,2 миллиарда долларов.