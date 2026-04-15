10:08, 15 апреля 2026Экономика

«Большую семерку» упрекнули в затягивании выдачи денег Украине

Euractiv: Страны «Большой семерки» еще не выделили для Украины 8,2 млрд долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Страны «Большой семерки» не выделили средства на выплаты Украине в рамках программы (Extraordinary Revenue Acceleration, ERA) примерно на 50 миллиардов за счет доходов от замороженных активов России. В затягивании выдачи средств G7 упрекнули опрошенные Euractiv со ссылкой на чиновников.

Евросоюз (ЕС) намерен призвать «Большую семерку» ускорить выделение денег по кредиту на 50 миллиардов долларов, который был одобрен еще в 2024 году.

«Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис призовет министров из Японии, Британии и США ускорить выплаты в рамках ERA во время визита в Вашингтон на этой неделе», — отмечают источники.

ЕС уже полностью выплатила свою долю, а участники G7 до сих пор не предоставили порядка 8,2 миллиарда долларов.

По данным Европейской комиссии, общие потребности Украины в бюджетном и военном финансировании на 2026-й и 2027-й годы оцениваются примерно в 160 миллиардов долларов. Брюссель также работает над тем, чтобы побудить других международных партнеров, в том числе страны «Большой семерки», восполнить дефицит бюджета в размере 53 миллиардов долларов, из которых на данный момент обеспечено финансирование только на сумму 17,7 миллиарда долларов.

По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николая Гапоненко, выделенные кредиты не помогают развитию экономики Украины, а только поддерживают ее «жизнь», подобно аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кредитная игла не лечит болезнь, но чем дольше экономика страны подключена к подобной системе, тем сложнее потом будет дышать самостоятельно, потому что условия предоставления таких займов (как, например, увеличение налогового бремени) добивают остатки деловой активности.

    Последние новости

    Мэр Хельсинки назвал отвратительной поездку финских детей в Крым. В Госдуме не поняли, что его задело, и дали один совет

    У бойца СВО отняли два миллиона рублей в российском регионе

    Россиянку наказали за смертельное ДТП ее сына

    В России назвали возможные цели предстоящего визита Путина в Китай

    В ПСЖ восхитились игрой Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

    Украинцы взорвали в Киеве ракету «Искандер»

    Обыски у создателей крупнейшей схемы уклонения от НДС попали на видео

    Арабский дипломат сообщил о сложностях в переговорах с Ираном

    Распространенную у женщин инфекцию захотели признать ИППП

    Устаревшую Windows 10 внезапно обновили

    Все новости
