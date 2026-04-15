«Большую семерку» упрекнули в затягивании выдачи денег Украине

Euractiv: Страны «Большой семерки» еще не выделили для Украины 8,2 млрд долларов

Страны «Большой семерки» не выделили средства на выплаты Украине в рамках программы (Extraordinary Revenue Acceleration, ERA) примерно на 50 миллиардов за счет доходов от замороженных активов России. В затягивании выдачи средств G7 упрекнули опрошенные Euractiv со ссылкой на чиновников.

Евросоюз (ЕС) намерен призвать «Большую семерку» ускорить выделение денег по кредиту на 50 миллиардов долларов, который был одобрен еще в 2024 году.

«Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис призовет министров из Японии, Британии и США ускорить выплаты в рамках ERA во время визита в Вашингтон на этой неделе», — отмечают источники.

ЕС уже полностью выплатила свою долю, а участники G7 до сих пор не предоставили порядка 8,2 миллиарда долларов.

По данным Европейской комиссии, общие потребности Украины в бюджетном и военном финансировании на 2026-й и 2027-й годы оцениваются примерно в 160 миллиардов долларов. Брюссель также работает над тем, чтобы побудить других международных партнеров, в том числе страны «Большой семерки», восполнить дефицит бюджета в размере 53 миллиардов долларов, из которых на данный момент обеспечено финансирование только на сумму 17,7 миллиарда долларов.

По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николая Гапоненко, выделенные кредиты не помогают развитию экономики Украины, а только поддерживают ее «жизнь», подобно аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кредитная игла не лечит болезнь, но чем дольше экономика страны подключена к подобной системе, тем сложнее потом будет дышать самостоятельно, потому что условия предоставления таких займов (как, например, увеличение налогового бремени) добивают остатки деловой активности.