07:35, 15 апреля 2026

Кредиты МВФ для Украины сравнили с аппаратом ИВЛ

Вячеслав Агапов

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Выделенные МВФ кредиты не помогают развитию экономики Украины, а только поддерживают ее «жизнь», подобно аппарату Искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Таким сравнением поделился кандидат экономических наук доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко, его цитирует ТАСС.

По мнению эксперта, кредитная игла МВФ не лечит болезнь, но чем дольше экономика страны подключена к подобной системе, тем сложнее потом будет дышать самостоятельно, потому что условия предоставления таких займов (увеличение налогового бремени) добивают остатки деловой активности.

«Власть понимает, что голосовать за повышение налогов и "коммуналки" - это политическое самоубийство. Именно поэтому Рада и тормозит законопроекты. Но если не голосовать, придет МВФ, укажет на невыполнение обязательств, и деньги закроют. А без денег - "потеряем страну", как выразился [украинский политик Даниил] Гетманцев», — отметил Гапоненко.

В течение ближайших полутора лет прессинг на экономику Украины вырастет, начнется стагнация и плавная девальвация гривны до 44 гривен за доллар. Стабильность бюджета будут поддерживать только внешние транши, а любая политическая дестабилизация сразу же превратится в финансовый коллапс, спрогнозировал эксперт.

В декабре 2025 года ЕС обещал Украине кредит в 90 миллиардов евро. Этот заем стал альтернативой использования замороженных российских активов на эти цели. Однако выдать средства не удалось, поскольку Венгрия наложила вето на эту помощь из-за спора с украинской стороной о поставках нефти по трубопроводу «Дружба». Как заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Бала Уйвари, планы по предоставлению Киеву первых траншей финансирования в 90 миллиардов евро отложили на вторую половину 2026 года.

    Последние новости

    «Все близко к завершению». Трамп убежден, что конфликт в Иране скоро кончится. Стороны обсуждают продление перемирия

    По делу о попытке пустить под откос поезд признали виновным подростка

    Кредиты МВФ для Украины сравнили с аппаратом ИВЛ

    Военнопленный из ВСУ назвал врагов укранского народа

    Россиянам назвали условие штрафа за отсутствие летней резины на авто

    В России стартовали продажи Changan CS75 Pro

    Россиянка описала жизнь на Кубе фразой «ром и сигары выдают по талонам даже новорожденным»

    Найден способ продлить жизнь при одном из самых опасных видов рака

    Девушка пыталась похвастаться подвигами в туалете и опозорилась перед коллегой

    Лавров раскрыл план создание нового военного блока с Украиной

    Все новости
