Шеремет: Россия сталкивается с международным воровством

Россия сталкивается с международным воровством. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Мы имеем дело с международным воровством. Подобное решение окончательно подрывает доверие к западным финансовым институтам и показывает их неспособность гарантировать сохранность и неприкосновенность иностранного капитала», — отметил он, комментируя передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

Эксперт подчеркнул, что европейские страны намерены обострять отношения с Россией, что приведет к их разрушению.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что правительство Украины сменится с помощью выборов или свержения правящей верхушки в ходе революции. Он добавил, что смена власти даст гражданам Украины возможность жить в безопасности, не страдая от коррупции.