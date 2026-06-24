Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:02, 24 июня 2026Россия

В Госдуме прокомментировали передачу Украине доходов от замороженных российских активов

Шеремет: Россия сталкивается с международным воровством
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Россия сталкивается с международным воровством. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Мы имеем дело с международным воровством. Подобное решение окончательно подрывает доверие к западным финансовым институтам и показывает их неспособность гарантировать сохранность и неприкосновенность иностранного капитала», — отметил он, комментируя передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

Эксперт подчеркнул, что европейские страны намерены обострять отношения с Россией, что приведет к их разрушению.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что правительство Украины сменится с помощью выборов или свержения правящей верхушки в ходе революции. Он добавил, что смена власти даст гражданам Украины возможность жить в безопасности, не страдая от коррупции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые детали мятежа Пригожина

    Умерла звезда фильма «Нежный возраст» Евгений Калинцев

    Любовь к одному привычному продукту связали с более низким риском развития диабета

    Дендрологи раскрыли методы сохранения дубов-долгожителей в Москве

    Священник сбросил жену со скалы и женился на 16-летней прихожанке

    Россиянка привезла из Таиланда экзотические растения и стала правонарушительницей

    Фура привезла 134 килограмма марихуаны в российский регион

    «Газпром» подешевел до минимума за 18 лет

    Бывший ведущий Первого канала рассказал о «людях второго сорта» в Израиле

    Россиянам назвали веский повод записаться на колоноскопию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok