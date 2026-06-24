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18:06, 24 июня 2026Россия

Медведев перечислил варианты смены власти на Украине

Медведев: Власть на Украине может смениться путем выборов или революции
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Власть на Украине может смениться путем выборов или свержения правящей верхушки в ходе революции. Такие варианты назвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), пишет РИА Новости.

«Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий», — перечислил политик.

По его словам, смена власти даст украинцам возможность жить в безопасности, не страдая от коррупции и «торговцев смертью».

Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский болезненно воспринимает территориальный вопрос, так как при отсутствии договороспособности утратит благосклонность Запада, а при урегулировании, наоборот, его свои «нацисты повесят». Зампред Совбеза уверен, что украинский лидер все понимает о своей участи.

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