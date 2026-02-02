Зампред СБ Медведев: Зеленский болезненно воспринимает территориальный вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский болезненно воспринимает территориальный вопрос, поскольку при отсутствии договороспособности утратит благосклонность Запада, а при урегулировании, наоборот, его свои «нацисты повесят». О судьбе политика высказался зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, его мнение приводит ТАСС.

Бывший президент России допустил, что Зеленский все понимает о своей участи. Медведев отметил, что все законные полномочия Зеленского истекли.

Зампред Совбеза уверен, что сейчас лидер Украины находится между молотом и наковальней.

«Но это его проблема, говорить о ней не хочу», — подчеркнул Медведев.

До этого политик пожелал, чтобы в Кунсткамере выставили «тельце зеленого гомункула», имея в виду нынешнего президента Украины.

Медведев напомнил, что в прошлом Зеленский рассуждал о смерти «одного человека», а также «дал указания о массированных атаках». При этом политик подчеркнул, что воздержится от аналогичных ответных пожеланий.