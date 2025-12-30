Медведев пожелал, чтобы в Кунсткамере выставили «тельце зеленого гомункула»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал, чтобы Кунсткамере в Санкт-Петербурге выставили «тельце зеленого гомункула», имея в виду президента Украины Владимира Зеленского. Об этом политик написал в Telegram.

Медведев напомнил, что ранее Зеленский пожелал смерти «одному человеку», а также «дал указания о массированных атаках». При этом политик подчеркнул, что воздержится от аналогичных ответных пожеланий.

«Пожелаю другого — в научных целях. Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари, — написал зампред Совбеза, подчеркнув, что оно должно быть тщательно исследовано. — Ведь вполне вероятно, что перед нами еще один засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане».

29 декабря Медведев резко отреагировал на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по государственной резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Политик назвал Зеленского «вонючим киевским ублюдком» и заявил, что он пытается сорвать урегулирование конфликта.