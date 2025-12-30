Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:28, 30 декабря 2025Россия

Медведев пожелал появления в Кунсткамере «тельца зеленого гомункула»

Медведев пожелал, чтобы в Кунсткамере выставили «тельце зеленого гомункула»
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал, чтобы Кунсткамере в Санкт-Петербурге выставили «тельце зеленого гомункула», имея в виду президента Украины Владимира Зеленского. Об этом политик написал в Telegram.

Медведев напомнил, что ранее Зеленский пожелал смерти «одному человеку», а также «дал указания о массированных атаках». При этом политик подчеркнул, что воздержится от аналогичных ответных пожеланий.

«Пожелаю другого — в научных целях. Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари, — написал зампред Совбеза, подчеркнув, что оно должно быть тщательно исследовано. — Ведь вполне вероятно, что перед нами еще один засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане».

29 декабря Медведев резко отреагировал на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по государственной резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Политик назвал Зеленского «вонючим киевским ублюдком» и заявил, что он пытается сорвать урегулирование конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Орешник" покажется невинным фейерверком». Военкор предложил вариант сокрушительного ответа Украине на атаку резиденции Путина

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Одна страна захотела поставлять в Россию ананасы и манго

    Женщина неожиданно разбогатела на 12,7 миллиона долларов в день рождения дочери

    В Европе осудили Трампа за слова о Путине

    В Европе нашли объяснение лояльности Трампа к России

    Азербайджан пригрозил пожизненными сроками гражданам за участие в СВО

    В МВД России раскрыли основные критерии оценки эффективности автошкол

    Удары соседа напугали Йемен и вынудили принять меры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok