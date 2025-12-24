Зеленский в рождественском обращении пожелал смерти одному человеку

Украинский лидер Владимир Зеленский в рождественском обращении рассказал об одной вещи, о которой в этот день думают все украинцы. По его словам, они желают смерти одному человеку. Видеозапись обращения опубликована в Telegram-канале политика.

«Сегодня у нас у всех одна мечта. И желание мы загадываем одно на всех. Чтобы он умер», — сказал Зеленский, не уточнив, о ком именно идет речь.

В своей речи он также назвал россиян «безбожниками» из-за ударов по территории республики. Кроме того, президент Украины заявил, что у жителей России нет ничего общего с христианством и «чем-то человеческим».

Ранее на Украине решили вытеснить православное Рождество праздником для программистов.