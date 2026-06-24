В Госдуме раскрыли детали ипотечных каникул для семей при появлении второго ребенка

Говырин: Ипотечные каникулы для семей при появлении ребенка длятся полтора года

Согласно принятому Госдумой законопроекту россияне смогут взять ипотечные каникулы после рождения или усыновления второго и последующего ребенка. В беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, как именно работает новый закон.

По словам депутата, заемщики могут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода независимо от снижения среднемесячного дохода и размера обязательств перед кредитором. Ипотечные каникулы длятся до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет.

«В течение первых шести месяцев льготного периода проценты по кредиту не начисляются. С 7-го по 18-й месяц начисление процентов возобновляется, однако их уплата переносится на более поздний срок — после погашения текущих обязательств по кредитному договору», — объяснил Говырин.

Раньше закон предусматривал ипотечные каникулы только в случае снижения доходов и сроком на полгода. По словам собеседника, многие семьи не могли воспользоваться этой поддержкой, потому что формально их зарплата не уменьшалась, а расходы росли.

Кроме того, по новому закону заемщикам не нужно предоставлять никаких дополнительных справок о доходах.

«Достаточно факта рождения. Полтора года без ипотечных платежей — это серьезная помощь. Первые полгода семья вообще освобождается от процентов», — отметил депутат.

Новый закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. При этом рассчитывать на ипотечные каникулы смогут и те, кто взял кредит на жилье ранее этой даты.