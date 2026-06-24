В Колумбии нашли чемодан с останками модели

В Колумбии нашли чемодан с телом модели Натальи Вильяльбы Ангариты

В Колумбии полиция разыскивает двух иностранцев по делу о расправе над 36-летней моделью, тело которой нашли в чемодане. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Останки Натальи Вильяльбы Ангариты обнаружили в квартире, которую она сняла в столице страны Боготе. Оно было спрятано в сером чемодане в ванной комнате. На месте происшествия также нашли личные вещи модели, в том числе два паспорта.

Как выяснила полиция, в квартире успели побывать двое мужчин. Сначала там находился гражданин США из штата Техас, который затем уехал. 17 июня женщину посетил некий британец. На следующий день он ушел. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина нес постельное белье в прачечную.

Следствие изучает записи камер, журналы входа в здание и перемещения двух иностранцев. Оба мужчины объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что в Таиланде продолжается расследование дела о чемоданах с останками женщин, которые нашли недалеко от города Паттайя. Один из чемоданов обнаружили в водохранилище 3 сентября. По одной из версий, расправу устроили люди, связанные с китайской организованной преступностью.