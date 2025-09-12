В деле о чемоданах с останками женщин появился подозреваемый

В Таиланде продолжается расследование дела о чемоданах с останками двух женщин, которые нашли недалеко от города Паттайя. Как сообщает издание The Thaiger, недавно в нем появились подозреваемые.

Один из чемоданов обнаружили в водохранилище 3 сентября. Внутри оказалось тело женщины примерно 30-40 лет без видимых повреждений. По заключению судмедэксперта, смерть наступила по меньшей мере пятью днями ранее. В чемодане также лежали девять дисков для гантелей, которые мешали ему всплыть.

Следователям удалось найти магазин, где недавно купили такие же диски для гантелей. Как выяснилось, покупатели приехали туда на внедорожнике Toyota, который взяли напрокат в Паттайе.

Владелец автопроката рассказал сотрудникам полиции, что 10 августа сдал автомобиль двум мужчинам из Китая, причем один из них уже пользовался его услугами несколько месяцев назад.

30 августа китаец неожиданно вернул внедорожник, хотя оплатил аренду до 10 сентября. Он объяснил спешку необходимостью срочно вернуться на родину. Сотрудники автопроката обратили внимание на тщательно вымытый салон и незначительное повреждение корпуса, за которое клиент выплатил штраф — две тысячи бат (пять тысяч рублей).

По версии следствия, злоумышленники могут быть связаны с китайскими преступными группировками. Мотив расправы пока установить не удалось.

Ранее сообщалось, что в 14 километрах от того же водохранилища, где 3 сентября нашли останки женщины, найден другой чемодан с останками. Сотрудники полиции обратили внимание на сходство этих случаев.