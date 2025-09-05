Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:00, 5 сентября 2025Из жизни

Второй чемодан с останками женщины найден недалеко от водохранилища в туристическом городе

Недалеко от Паттайи нашли вторую убитую женщину в чемодане
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: KhaoSod

В водохранилище недалеко от популярного у туристов таиландского города Паттайя найден второй чемодан с останками женщины. Об этом сообщает издание The Thaiger.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили черный чемодан, опутанный цепями с навесными замками. Внутри оказалось тело женщины примерно 30 лет без видимых повреждений. В чемодане также лежали девять дисков для гантелей.

По оценке специалистов, смерть наступила примерно пять дней назад. Следствие полагает, что неизвестный злоумышленник расправился с женщиной и пытался избавиться от останков. Диски для гантелей были положены в чемодан, чтобы помешать ему всплыть.

Материалы по теме:
Охота на призрака Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Охота на призракаДетективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
20 мая 2019
Загадки прошлого Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
Загадки прошлогоБывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
2 июля 2020

Сотрудники полиции обратили внимание на сходство этого случая с другой недавней расправой, обстоятельства которой до сих пор расследуются. Жертву нашли в чемодане, спрятанном в 14 километрах от того же водохранилища.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции индийского штата Пенджаб обнаружили пластиковую бочку с останками мужчины. У него были связаны руки и ноги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские правительства были ошеломлены». США планируют отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

    Песков заявил о готовности Путина к трехсторонним переговорам по Украине

    Стивен Сигал приехал на ВЭФ

    Песков рассказал о сложностях в организации встречи России и Украины на высшем уровне

    ВСУ попытались атаковать российский регион восемью беспилотниками

    В Кремле раскрыли позицию Путина по Украине

    В Кремле допустили продолжение переговоров с Украиной в стамбульском формате

    Захарова заявила о неадекватности президента Финляндии

    Раскрыта возможность появления нового военного альянса с участием России

    Бывшая военная раскрыла правду о сексе и насилии на флоте США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости