Второй чемодан с останками женщины найден недалеко от водохранилища в туристическом городе

В водохранилище недалеко от популярного у туристов таиландского города Паттайя найден второй чемодан с останками женщины. Об этом сообщает издание The Thaiger.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили черный чемодан, опутанный цепями с навесными замками. Внутри оказалось тело женщины примерно 30 лет без видимых повреждений. В чемодане также лежали девять дисков для гантелей.

По оценке специалистов, смерть наступила примерно пять дней назад. Следствие полагает, что неизвестный злоумышленник расправился с женщиной и пытался избавиться от останков. Диски для гантелей были положены в чемодан, чтобы помешать ему всплыть.

Сотрудники полиции обратили внимание на сходство этого случая с другой недавней расправой, обстоятельства которой до сих пор расследуются. Жертву нашли в чемодане, спрятанном в 14 километрах от того же водохранилища.

