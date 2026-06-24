В МИД высказались о рекомендации МУС уволить выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора

МИД России: МУС — безобразный орган, коррупция на коррупции

Международный уголовный суд (МУС) — безобразный орган. Таким образом директор правового департамента МИД России Максим Мусихин высказался о рекомендации МУС уволить Карима Хана, выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина, с поста прокурора, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что творится в этом безобразном органе. Скандал на скандале, коррупция на коррупции», — сказал он.

Дипломат отметил, что МУС надо заниматься самим собой, а также напомнил, что Хан обвиняется в домогательствах к своей сотруднице и его предшественник также обвинялся в чем-то подобном.

Ранее стало известно, что исполнительное бюро Международного уголовного суда потребовало уволить прокурора Карима Хана, выдавшего в 2023 году ордер на «арест» Путина. Причиной увольнения Хана назвали неподобающие сексуальные отношения с сотрудницей младшего звена.