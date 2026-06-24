Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:08, 24 июня 2026Мир

В МИД высказались о рекомендации МУС уволить выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора

МИД России: МУС — безобразный орган, коррупция на коррупции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Международный уголовный суд (МУС) — безобразный орган. Таким образом директор правового департамента МИД России Максим Мусихин высказался о рекомендации МУС уволить Карима Хана, выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина, с поста прокурора, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что творится в этом безобразном органе. Скандал на скандале, коррупция на коррупции», — сказал он.

Дипломат отметил, что МУС надо заниматься самим собой, а также напомнил, что Хан обвиняется в домогательствах к своей сотруднице и его предшественник также обвинялся в чем-то подобном.

Ранее стало известно, что исполнительное бюро Международного уголовного суда потребовало уволить прокурора Карима Хана, выдавшего в 2023 году ордер на «арест» Путина. Причиной увольнения Хана назвали неподобающие сексуальные отношения с сотрудницей младшего звена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за переписки с Зеленским

    Раскрыты детали отношений в семье расфасовавшего сестру по пакетам россиянина

    Москвич расправился с сестрой и расчленил ее

    Стало известно о планах запретить рекламу криптовалют

    Раскрыт разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетными и платными местами в российских вузах

    Российские бойцы начнут перехватывать дроны «Ритой»

    Россия до конца года подаст в суд на три соседние страны

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Врач перечислила указывающие на недостаток сна признаки у детей и подростков

    Стало известно о массированных ударах по Харькову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok