Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:52, 24 июня 2026Мир

В МУС потребовали уволить выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора

В МУС потребовали уволить прокурора Карима Хана, выдавшего ордер на «арест» Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

Исполнительное бюро Международного уголовного суда (МУС) потребовало уволить прокурора Карима Хана, выдавшего в 2023 году ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной увольнения Хана названы неподобающие сексуальные отношения с сотрудницей младшего звена. «Доказательства подтверждают вне всякого разумного сомнения, что прокурор (...) вступал в сексуальные отношения с [жертвой]», — говорится в тексте решения.

Сам Хан и его адвокаты отрицают обвинения и указывают на нарушения в ходе процесса. Вопрос об увольнении прокурора будет решаться голосования на заседании Ассамблеи государств-участников МУС, которое пройдет в Нью-Йорке 24 июля.

Ранее в МУС сообщили, что главный прокурор суда Карим Хан отстранен от должности. Решение было принято после 18-месячного расследования против Хана по обвинениям в сексуализированном насилии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за переписки с Зеленским

    Раскрыты детали отношений в семье расфасовавшего сестру по пакетам россиянина

    Москвич расправился с сестрой и расчленил ее

    Стало известно о планах запретить рекламу криптовалют

    Раскрыт разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетными и платными местами в российских вузах

    Российские бойцы начнут перехватывать дроны «Ритой»

    Россия до конца года подаст в суд на три соседние страны

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Врач перечислила указывающие на недостаток сна признаки у детей и подростков

    Стало известно о массированных ударах по Харькову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok