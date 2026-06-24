В МУС потребовали уволить выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора

В МУС потребовали уволить прокурора Карима Хана, выдавшего ордер на «арест» Путина

Исполнительное бюро Международного уголовного суда (МУС) потребовало уволить прокурора Карима Хана, выдавшего в 2023 году ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной увольнения Хана названы неподобающие сексуальные отношения с сотрудницей младшего звена. «Доказательства подтверждают вне всякого разумного сомнения, что прокурор (...) вступал в сексуальные отношения с [жертвой]», — говорится в тексте решения.

Сам Хан и его адвокаты отрицают обвинения и указывают на нарушения в ходе процесса. Вопрос об увольнении прокурора будет решаться голосования на заседании Ассамблеи государств-участников МУС, которое пройдет в Нью-Йорке 24 июля.

Ранее в МУС сообщили, что главный прокурор суда Карим Хан отстранен от должности. Решение было принято после 18-месячного расследования против Хана по обвинениям в сексуализированном насилии.