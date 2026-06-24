В МВД России призвали регулировать частные ДНК-тесты из-за рисков для граждан

МВД: Необходимо урегулировать деятельность частных генетических компаний в России

В России необходимо законодательно урегулировать деятельность частных генетических компаний, которые занимаются ДНК-исследованиями. Об этом заявил заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России Юрий Кишов, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о компаниях, которые собирают биоматериалы и формируют интерпретации происхождения и установлением родства. Он отметил, что распространение в медиасреде тематических ток-шоу и активное продвижение услуг частных генетических компаний формируют у аудитории представление о геномных исследованиях как о простой процедуре, не сопряженной с существенными рисками. Кишов подчеркнул, что вне публичного внимания остаются вопросы достоверности результатов, защиты геномной информации и правовых последствий ее использования.

«Необходима выработка правовых подходов с одновременным информированием населения в доступной форме о возможных рисках, связанных с получением и обработкой геномной информации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарской Республике суд приговорил мужчину, скрывавшегося 40 лет от правосудия, за изнасилование дочери мачехи и двойное убийство к 15 годам лишения свободы. Доказать его вину удалось при помощи молекулярно-генетической экспертизы.