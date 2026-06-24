В одной стране жара привела к отмене посвященного экстремальной жаре форума

В Лондоне экстремальная жара привела к отмене климатического мероприятия, посвященного теме экстремальной жары. Об этом сообщает Independent.
Мероприятие должно было пройти в среду, 24 июня в Лондонской школе экономики в рамках Лондонской недели климатических действий. Его отменили после анонса «красного» уровня погодной опасности для Лондона. Режим действует с 9 утра среды по местному времени до 21 часа четверга.
Мероприятие под названием «Экстремальная жара: совершенствование управления и усиление мер по всему миру» было организовано Институтом исследований Грэнтема по вопросам изменения климата и окружающей среды.
«Как и большинство зданий в Лондоне, площадка мероприятия не оборудована системами охлаждения, и мы не можем рисковать благополучием спикеров и гостей, подвергая всех крайне некомфортным условиям внутри помещения, как и нахождению на жаре во время поездок до места проведения мероприятия», — сообщили в соцсетях организаторы.
Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что из-за глобального потепления россияне могут начать чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, в том числе со смерчами.