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13:17, 24 июня 2026Экономика

В одной стране жара привела к отмене посвященного экстремальной жаре форума

В Лондоне жара привела к отмене посвященного сильной жаре форума
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

В Лондоне экстремальная жара привела к отмене климатического мероприятия, посвященного теме экстремальной жары. Об этом сообщает Independent.

Мероприятие должно было пройти в среду, 24 июня в Лондонской школе экономики в рамках Лондонской недели климатических действий. Его отменили после анонса «красного» уровня погодной опасности для Лондона. Режим действует с 9 утра среды по местному времени до 21 часа четверга.

Мероприятие под названием «Экстремальная жара: совершенствование управления и усиление мер по всему миру» было организовано Институтом исследований Грэнтема по вопросам изменения климата и окружающей среды.

«Как и большинство зданий в Лондоне, площадка мероприятия не оборудована системами охлаждения, и мы не можем рисковать благополучием спикеров и гостей, подвергая всех крайне некомфортным условиям внутри помещения, как и нахождению на жаре во время поездок до места проведения мероприятия», — сообщили в соцсетях организаторы.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что из-за глобального потепления россияне могут начать чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, в том числе со смерчами.

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