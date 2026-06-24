Экс-премьер Польши Миллер: Украина идет «бандеровским курсом» и проиграет войну

Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью радиостанции Radio Zet.

«Украина и дальше идет бандеровским курсом и это для нее плохо кончится. Украина проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства Украины», — сказал политик, занимавший пост главы правительства Польши в 2001–2004 годах.

Миллер убежден, что нынешнее руководство республики опирается на «идеологическую основу — бандеровский нацизм». Он также заявил о существовании в Польше «пятой колонны бандеровцев» или «мощного бандеровского лобби».

Экс-премьер одобрил решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла. Участникам конференции по восстановлению Украины в Гданьске Миллер рекомендовал воздержаться от инвестиций в экономику страны, назвав ее «полностью коррумпированной».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что может сказать «пару крепких слов» в присутствии его украинской коллеги Юлии Свириденко в ходе конференции по Украине в Гданьске. Польский премьер отметил, что предстоящей конференции «сопутствовали эмоции» в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) и возникшим на этой почве конфликтом между Киевом и Варшавой.