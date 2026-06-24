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12:45, 24 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили способность Украины к переговорам на основе озвученных Путиным принципов

Депутат Толмачев: Киеву нужно постараться, чтобы стать надежной стороной на переговорах
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Для переговоров на новом этапе развития ситуации Киеву потребуется приложить усилия, чтобы выглядеть убедительной и надежной стороной процесса, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что принципы урегулирования давно известны и остаются неизменными: нейтральный статус, демилитаризация, денацификация и вывод войск с территории ЛНР и ДНР.

«Принципы, на основании которых могут состояться переговоры с Украиной, давно и хорошо известны. Их не так много, они просты и разумны, поскольку решают задачу реального урегулирования конфликта, а не затягивания или переноса в иные форматы», — заявил парламентарий.

По его словам, придется учитывать и реалии на земле, которые меняются не в пользу киевского режима. Депутат напомнил, что еще в 2024 году президент России Владимир Путин отмечал, что как только Украина объявит о готовности к таким решениям, с российской стороны незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Однако доверие к противоборствующей стороне неоднократно подрывалось. Толмачев напомнил, что представители европейских стран, участвовавшие во встречах на прошлых витках конфликта, позднее признавались, что они хотели просто заболтать ситуацию, а не искать настоящие пути к решению проблемы.

Депутат подчеркнул, что Запад является главным архитектором и виновником конфликта — он готовил Киев и накачивал его оружием и нацистской идеологией.

«Поэтому для переговоров на новом этапе Украине потребуется выглядеть убедительной и надежной стороной процесса. Россия стремится к решению поставленных задач не только для завершения конкретного конфликта. Существование в Евразии государства с нацистской идеологией угрожает безопасности на всем континенте», — заключил Толмачев.

Ранее Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. По его словам, переговоры должны состояться на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей; на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже; и, самое главное, реалий на земле.

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