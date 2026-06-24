В России озвучили догму об исправлении человека с момента попадания в СИЗО

Баланин: Исправление человека начинается с попадания в СИЗО, а не после осуждения

Исправление человека начинается с момента попадания в следственный изолятор, а не после осуждения или освобождения. Об этом заявил заместитель министра юстиции России Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА Новости.

На догму об исправлении человека направлена политика гуманизации условий содержания под стражей, озвучил замминистра. По его словам, Минюст планирует улучшить нормы питания в СИЗО, содержание несовершеннолетних и женщин, вещевое обеспечение заключенных.

Кроме того, особое внимание уделяется трудоустройству осужденных и получению ими новых профессий, расширяется практика принудительных работ.

Ранее директор ФСИН России Аркадий Гостев заявил, что на 30 процентов сократилось число преступлений в местах лишения свободы.