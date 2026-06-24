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Силовые структуры
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15:55, 24 июня 2026Силовые структуры

В России раскрыли перспективы заочно осужденных иноагентов при возвращении на родину

Свириденко: Заочно осужденным иноагентам придется отбыть наказание при возвращении в РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заочно осужденным иноагентам при возвращения в Россию придется отбыть наказание по приговору. Такие перспективы раскрыл для покинувших страну замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.

«Иноагенты, которые исчезли из нашей страны, должны понимать, что при желании вернуться им придется отсидеть заочный приговор», — отметил он.

Приговоры составляют от трех до пяти лет лишения свободы. Свириденко напомнил про ужесточение уголовной ответственности за нарушение правил иноагентов.

Ранее журналист Александр Плющев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, признался, что хотел бы вернуться в страну.

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