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14:41, 24 июня 2026Авто

В России резко вырос средний размер одного вида займов

НБКИ: Средний размер автокредитов вырос в России на 20,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

В прошлом месяце средний размер ссуды, выданной на приобретение автомобиля, достиг 1,54 миллиона рублей, увеличившись относительно мая 2025 года на 20,5 процента. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Относительно апреля данная сумма выросла на 3,4 процента.

Самые большие средние размеры автокредитов были зафиксированы в Москве (2,06 миллиона рублей), Московской области (1,86 миллиона), Санкт-Петербурге (1,81 миллиона), а также в Ленинградской (1,66 миллиона) и Тюменской (1,65 миллиона) областях.

По итогам апреля 2026 года средний размер автокредита в России заметно уменьшился в сравнении с показателем за март. Если в первом месяце весны речь шла о 1,49 миллиона рублей, то во втором — уже о 1,43 миллиона. Самое стремительное падение эксперты зафиксировали в сегменте новых машин. При этом спрос на автокредиты с начала года заметно вырос.

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