В российском городе подростки избили мужчину за отказ купить алкоголь и попали на видео

В Красногорске подростки избили мужчину за отказ купить алкоголь и попали на видео

В Красногорске подростки избили мужчину за отказ купить алкоголь в магазине. Видео с происшествием опубликовало издание Shot в Telegram-канале.

Жители ЖК «Изумрудные Холмы» рассказали, что подростки от 14 до 17 лет пристают к прохожим возле магазинов с просьбами купить им алкоголь. На тех, кто отказывает, они нападают.

Отмечается, что за последние дни было три избиения.

Ранее стало известно, что друзья эскортницы из Краснодара в масках объявили кровавую месть москвичу, который отдыхал с ней, из-за его «плохого отношения». Фигуранты — 19-летний возлюбленный девушки и двое его друзей. Они надели медицинские маски и приехали к пострадавшему.