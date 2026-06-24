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15:59, 24 июня 2026Россия

Ветеран Великой Отечественной войны умер в Петербурге на 101-м году жизни

В Петербурге на 101-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДень Победы

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Санкт-Петербурге на 101-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Матвеев. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.

«Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кузьмич Матвеев. В октябре прошлого года мы отмечали его 100-летний юбилей. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким», — приводит пресс-служба слова градоначальника.

Матвеев ушел на фронт добровольцев в возрасте 16 лет. Он принимал участие в боях за Украину, Белоруссию, Румынию, Венгрию, а также Австрию. В День Победы он находился в словацком городе Братислава. Матвеева удостоили медали «За Победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Ранее стало известно, что ветеран Великой Отечественной войны Зия Салихов, принимавший участие во взятии Кенигсберга, скончался в Калининградской области. После Великой Отечественной войны он жил в Черняховске и занимался восстановлением города.

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