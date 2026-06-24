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05:07, 24 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Ветеринар назвала способы помочь питомцам в квартире в жару

Ветеринар Фроленко: Перегрев в квартире может негативно влиять на сердце питомца
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: miguelangelmolp / Unsplash

Даже находясь дома, у кошек и собак может случиться перегрев, рассказала ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко. Мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт посоветовала стараться создать для питомца комфортную температуру в помещении и расставлять по квартире несколько мисок с прохладной водой. Она рассказала, что особенно тяжело жару переносят длинношерстные животные, брахицефалы (мопсы, французские бульдоги, пекинесы, персидские и другие короткомордые кошки), пожилые питомцы, животные с проблемами с сердцем и лишним весом.

Среди признаков перегрева: вялость, обильное слюнотечение, отказ от пищи и тяжелое дыхание. В тяжелых случаях перегрев может негативно влиять на сердце, особенно, если у питомца есть хронические болезни

Елена Фроленковетеринар

Чтобы избежать перегрева, ветврач посоветовала посоветовала поддерживать в помещении комфортную температуру 20-25 градусов. При использовании кондиционера она порекомендовала не класть лежанку питомца прямо под него и воздух направлять вверх, а не вниз.

«В жару организм животного теряет значительно больше жидкости. Поэтому свежая прохладная вода должна быть доступна круглосуточно. Лучше поставить несколько мисок в разных комнатах или использовать питьевые фонтанчики, которые особенно нравятся кошкам. Дополнительно помочь животному пережить жару помогут охлаждающие коврики, затемненные комнаты, а также нахождение на плитке в ванной или в раковине», – добавила ветврач.

Также она отметила, что лучше всего в жару кормить кошек и собак пищей с высоким содержанием белка и влажным питанием. Но не стоит заставлять питомца есть в жару, если он отказывается, подчеркнула Фроленко.

«В жаркую погоду аппетит у животных часто снижается. Это нормальная реакция организма. Не стоит заставлять есть через силу. Лучше предлагать пищу в утренние и вечерние часы, когда температура ниже. Питомцам на натуральном рационе обычно проще поддерживать водный баланс благодаря высокому содержанию влаги в рационе. При кормлении сухим кормом необходимо особенно внимательно следить за количеством выпиваемой воды», – заключила ветврач.

Ранее сообщалось, что у собак тепловой удар может развиться не только в экстремальную жару. Его причиной становятся интенсивные нагрузки в теплую погоду, высокая влажность и долгое нахождение в закрытом автомобиле на парковке.

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