Визит жены Зеленского в Польшу отменили на фоне скандала с героизацией нацизма

Жена Зеленского отказалась от визита в Польшу на фоне скандала с героизацией УПА

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена отказалась от визита в Польшу на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом заявила пресс-секретарь Гданьского университета Магдалена Нечуя-Гонишевская, передает Wirtualna Polsk.

Сообщается, что Елена и Владимир Зеленские планировали выступить на Конференции по восстановлению Украины вместе. Супруга главы Украины также должна была принять участие в дебатах на тему «Идентичность как навык будущего: образование, ответственность и лидерство» в Гданьском университете.

«Зеленская должна была прочитать лекцию. Ее участие отменено», — говорится в материале.

Ранее украинский историк Марта Гавришко заявила, что Владимир Зеленский может намеренно обострять отношения с Польшей для депортации украинских беженцев.