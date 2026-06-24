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17:40, 24 июня 2026Бывший СССР

Визит жены Зеленского в Польшу отменили на фоне скандала с героизацией нацизма

Жена Зеленского отказалась от визита в Польшу на фоне скандала с героизацией УПА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена отказалась от визита в Польшу на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом заявила пресс-секретарь Гданьского университета Магдалена Нечуя-Гонишевская, передает Wirtualna Polsk.

Сообщается, что Елена и Владимир Зеленские планировали выступить на Конференции по восстановлению Украины вместе. Супруга главы Украины также должна была принять участие в дебатах на тему «Идентичность как навык будущего: образование, ответственность и лидерство» в Гданьском университете.

«Зеленская должна была прочитать лекцию. Ее участие отменено», — говорится в материале.

Ранее украинский историк Марта Гавришко заявила, что Владимир Зеленский может намеренно обострять отношения с Польшей для депортации украинских беженцев.

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