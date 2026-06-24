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15:27, 24 июня 2026Экономика

«ВкусВилл» закроет магазины в одной стране

«ВкусВилл» с 9 августа закроет все свои магазины в Казахстане
Дмитрий Воронин

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ритейлер «ВкусВилл» закроет все четыре своих магазина в Казахстане и продолжит продавать продукцию в этой стране через российские маркетплейсы и местных участников рынка. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

По итогам анализа двух лет работы в Казахстане «ВкусВилл» решил «скорректировать подход к присутствию в регионе», закрыв торговые точки с 9 августа.

«Для дальнейшего масштабирования проекта необходим локальный ассортимент, который не удалось обеспечить в полном объеме при сохранении технологических стандартов и требований к составу "ВкусВилла"», — объяснили в российской компании, уточнив, что в ближайшее время начнутся поставки продукции в магазин «Доковил» в Караганде, а также ведутся переговоры с другими торговыми сетями.

В прошлом году стало известно, что «ВкусВилл» начал активно закрывать магазины, хотя до этого сеть увеличивала число точек. В компании связали закрытия с избавлением от нерентабельных магазинов, а эксперты предположили, что акцент стал делаться на развитии активно растущего онлайн-канала продаж.

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