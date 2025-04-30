«ВкусВилл» начал закрывать магазины

За первый квартал этого года продуктовый ретейлер «ВкусВилл» закрыл 238 магазинов, что составляет 10,5 процента от их количества на конец 2024-го. Об этом со ссылкой на данные Infoline сообщает «Коммерсантъ».
Годом ранее за этот же период сеть, напротив, увеличила число точек на 123 единицы. В пресс-службе компании подтвердили, что начали закрывать магазины, однако объяснили, что речь идет только о тех из них, что не демонстрируют рентабельности.
Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская предположила, что ретейлер хочет сосредоточиться на развитии онлайн-канала, на который приходится уже более половины продаж.
В такой ситуации постоянно увеличивать количество магазинов нет смысла. Данные Infoline подтверждают это предположение, потому что количество дарксторов (предназначены только для доставки) в январе-марте у «ВкусВилла» выросло на 5,5 процента, до 230 точек.
Для российского продуктового рынка сокращение числа точек является необычной ситуацией. Такая картина наблюдается только у сети «Бристоль», что связано со ставкой Mercury Retail Group на «Красное & белое», и группы компаний «Торгсервис» (дискаунтеры «Светофор», «Маяк», «Проспект»). Но в последнем случае, как объяснили в «Светофоре», речь идет об активности проверяющих органов. Остальные опрошенные изданием ретейлеры о сокращении числа точек не говорят.