«ВкусВилл» начал закрывать магазины

«Ъ»: Ретейлер «ВкусВилл» за первый квартал закрыл более 10 процентов магазинов

За первый квартал этого года продуктовый ретейлер «ВкусВилл» закрыл 238 магазинов, что составляет 10,5 процента от их количества на конец 2024-го. Об этом со ссылкой на данные Infoline сообщает «Коммерсантъ».

Годом ранее за этот же период сеть, напротив, увеличила число точек на 123 единицы. В пресс-службе компании подтвердили, что начали закрывать магазины, однако объяснили, что речь идет только о тех из них, что не демонстрируют рентабельности.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская предположила, что ретейлер хочет сосредоточиться на развитии онлайн-канала, на который приходится уже более половины продаж.

В такой ситуации постоянно увеличивать количество магазинов нет смысла. Данные Infoline подтверждают это предположение, потому что количество дарксторов (предназначены только для доставки) в январе-марте у «ВкусВилла» выросло на 5,5 процента, до 230 точек.

Для российского продуктового рынка сокращение числа точек является необычной ситуацией. Такая картина наблюдается только у сети «Бристоль», что связано со ставкой Mercury Retail Group на «Красное & белое», и группы компаний «Торгсервис» (дискаунтеры «Светофор», «Маяк», «Проспект»). Но в последнем случае, как объяснили в «Светофоре», речь идет об активности проверяющих органов. Остальные опрошенные изданием ретейлеры о сокращении числа точек не говорят.