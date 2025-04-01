«Светофор» подал иск из-за слов о площадке для сбыта фальсификата

«Светофор» подал иск к Россельхознадзору из-за обвинения в сбыте фальсификата

Сеть магазинов «Светофор» подала иск против Россельхознадзора. Об этом заявила глава сети дискаунтеров в Центральном федеральном округе Елена Захаренко, ее цитирует ТАСС.

По словам представителя магазинов, иск связан с заявлением ведомства, которое обвинило «Светофор» в торговле некачественной продукцией и назвало площадкой для сбыта фальсификата.

«Сама по себе формулировка "площадка для сбыта фальсификата" предполагает доказанное нарушение статьи Уголовного кодекса. Если регулятор находит реальные нарушения, он может и должен обязать нас исправить их», — заявила Захаренко.

«Светофор» назвал заявление Россельхознадзора некорректным, предвзятым и нарушающим его права как хозяйствующих субъектов, поэтому пообещал оспаривать их.

В середине марта Россельхознадзор заявил, что торговая сеть «Светофор» массово реализует фальсифицированную продукцию, а ее магазины можно назвать площадками для сбыта товаров, произведенных или хранящихся с грубыми нарушениями. Среди нарушений ведомство перечислило наличие растительных жиров в сливочном масле и сырах, бензойной и сорбиновой кислоты в масле и сметане, не заявленных на упаковке компонентов в мясных продуктах, антибиотиков в говяжьем фарше, сосисках, ветчине и колбасе, патогенных микроорганизмов в субпродуктах птицы, сальмонеллы и листерии в мясе курицы.

Оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подсчитал, что за 2023-2024 годы в сети магазинов «Светофор» выявили рекордные 34 миллиона нарушений. Большая часть нарушений связана с кассовыми операциями (23,2 миллиона случаев) и подделкой кодов маркировки (4,3 миллиона). Кроме того, аналитики сообщили о 2,2 миллиона случаев продажи товаров с истекшим сроком годности, преимущественно молока и пива.