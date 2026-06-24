Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:45, 24 июня 2026Экономика

Во Франции ввели наивысший уровень погодной опасности

В 72 департаментах Франции ввели наивысший уровень погодной опасности из-за жары
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

На большей территории Франции ввели наивысший уровень погодной опасности из-за сильной жары. Национальная метеорологическая служба Météo-France опубликовала экстренное предупреждение на сайте.

Красный уровень опасности действует в 72 департаментах страны, оранжевый — еще в 17. Согласно прогнозам, 25 июня во второй половине дня и вечером вдоль Атлантического побережья ожидаются неустойчивая погода и грозы. В Париже предстоящей ночью ожидается плюс 29 градусов, а от Бретани до Иль-де-Франс — плюс 23 — плюс 26 градусов.

«Максимальные температуры могут начать немного снижаться вдоль Атлантического побережья, но жара сохранится по всей стране», — говорится в сообщении. Отмечается, что в некоторых регионах воздух может прогреться до плюс 40 — плюс 41 градуса.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что в Москве не будет экстремальной жары ни в конце июня, ни в начале июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Варшава заговорит по-другому». Украина и Польша вступили в спор из-за героизации УПА. Как этот конфликт повлияет на помощь Киеву?

    В российском городе дольщики пожаловались на экскременты в рассыпающемся недострое

    Еще в одном российском регионе ввели ограничения на продажу топлива

    В Минтрансе прокомментировали возможный запрет одного типа машин в России

    Макрон выступил с новым анонсом по Украине

    Украинские солдаты рассказали об издевательствах в лагерях для мобилизованных

    Ивлеева в купальнике повалялась в грязи

    Зеленского уличили в новых политических фантазиях

    Раскрыта мотивация Польши продолжать конфликт на Украине

    Россияне забрали из банков полтриллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok