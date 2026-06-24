Во Франции ввели наивысший уровень погодной опасности

В 72 департаментах Франции ввели наивысший уровень погодной опасности из-за жары

На большей территории Франции ввели наивысший уровень погодной опасности из-за сильной жары. Национальная метеорологическая служба Météo-France опубликовала экстренное предупреждение на сайте.

Красный уровень опасности действует в 72 департаментах страны, оранжевый — еще в 17. Согласно прогнозам, 25 июня во второй половине дня и вечером вдоль Атлантического побережья ожидаются неустойчивая погода и грозы. В Париже предстоящей ночью ожидается плюс 29 градусов, а от Бретани до Иль-де-Франс — плюс 23 — плюс 26 градусов.

«Максимальные температуры могут начать немного снижаться вдоль Атлантического побережья, но жара сохранится по всей стране», — говорится в сообщении. Отмечается, что в некоторых регионах воздух может прогреться до плюс 40 — плюс 41 градуса.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что в Москве не будет экстремальной жары ни в конце июня, ни в начале июля.