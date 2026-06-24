Возможные последствия гонки вооружений на Ближнем Востоке оценили

Востоковед Лукьянов: Из-за гонки вооружений на Ближнем Востоке могут быть новые конфликты

Гонка вооружений на Ближнем Востоке, резко ускорившаяся в 2026 году, создает долгосрочные риски возобновления серьезных масштабных конфликтов в регионе, считает старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. В беседе с «Лентой.ру» он поделился, что все стороны активно накапливают оружие и наращивают оборонные расходы.

«Все стороны активно накапливают вооружения, создают условия для их создания на собственной территории, диверсифицируют поставки, увеличивают расходы на оборону. Увеличение объемов вооружений в регионе способствует долгосрочному росту рисков возобновления серьезных масштабных конфликтов», — заявил Лукьянов.

По его словам, гонка вооружений началась фактически с началом конфликта в Газе в 2023 году, но с учетом характера боевых действий в 2026 году она приобрела особенно активный характер. Это касается как стран, непосредственно вовлеченных в конфликт — Ирана и Израиля, так и пострадавших от него, включая аравийские монархии и другие государства региона, объяснил востоковед.

Лукьянов также отметил, что вместе с тем под серьезным ударом находится структура ОПЕК, а рынки нефти будут испытывать влияние конфликта еще долгое время, причем механизмов для купирования этих вызовов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, по его словам, пока не найдено.

Ранее генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс заявил, что ожидать скорого завершения мирового энергетического кризиса не стоит, баланс глобального спроса и предложения нефти не выровняется в оставшуюся часть года. Темпы роста мирового спроса на сырье ощутимо замедлились, отметил он.