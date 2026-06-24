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Забота о себе
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17:33, 24 июня 2026Забота о себе

Врач нашел легкий способ перейти на здоровое питание

Эндокринолог Кузнецов: Половину тарелки должны занимать овощи и фрукты
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Максим Кузнецов нашел легкий способ перейти на здоровое питание, чтобы нормализовать вес и избавиться от дефицита различных полезных веществ. Его он раскрыл в своем Telegram-канале.

Кузнецов посоветовал следовать «правилу тарелки». Половину ее поверхности должна занимать клетчатка: овощи, зелень, ягоды и фрукты. Четверть тарелки же отводится для белка: птицы, рыбы, мяса, яиц, субпродуктов, творога или бобовых.

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Еще четверть — это место для сложных углеводов, таких как гречка, бурый рис, киноа, овсянка, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель и цельнозерновой хлеб, добавил специалист. «И финальный штрих — полезные жиры. Сюда входят нерафинированные масла (оливковое, льняное), авокадо, орехи и семечки. Их порция измеряется размером с большой палец руки (или одна-две чайные ложки)», — написал он.

Ранее нутрициолог Светлана Ровенская рассказала, какие продукты являются самыми вредными. В их число специалистка включила фастфуд, так как он содержит много калорий, сахара, соли и жиров.

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