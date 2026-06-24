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15:19, 24 июня 2026Забота о себе

Врач развеяла популярный миф о холодных напитках в жару

Врач Кашух: Холодные напитки не обеспечивают длительного охлаждения организма в жару
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Charles Brutlag / Shutterstock / Fotodom

Многие считают, что ледяные напитки помогают быстро охладиться в жаркую погоду. Однако этот эффект длится недолго, рассказала в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, напитки со льдом действительно могут на время подарить ощущение свежести, но существенно повлиять на температуру тела они не способны. Намного важнее в жаркие дни регулярно восполнять потерю жидкости и не допускать обезвоживания.

Врач отметила, что для поддержания водного баланса подойдут как прохладительные, так и теплые напитки. С точки зрения терморегуляции принципиальной разницы между ними нет.

Кашух также прокомментировала распространенное мнение о том, что холодные напитки якобы неизбежно приводят к простуде. По ее словам, заболевания вызывают вирусы, а не температура воды. Однако резкое охлаждение слизистой горла может временно снизить местную защиту организма. Из-за этого у некоторых людей могут появиться неприятные ощущения в горле или обостриться хронические заболевания, особенно если есть дополнительные факторы, такие как недосып, стресс, курение или переутомление.

Отдельную осторожность врач посоветовала соблюдать людям с чувствительными зубами. Ледяные напитки способны вызывать резкую, хотя и кратковременную боль.

Специалист добавила, что для утоления жажды лучше выбирать обычную воду, несладкий чай, домашние компоты или морсы. А вот сладкие газированные напитки при регулярном употреблении могут негативно сказаться на здоровье.

Ранее терапевт Станислава Чечулина заявила, что с медицинской точки зрения пить воду после кофе необязательно.

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