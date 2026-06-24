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18:21, 24 июня 2026Силовые структуры

Зампреда партии «Яблоко» отправили в колонию

Экс-депутату Мосгордумы от «Яблока» Круглову дали срок за фейки об армии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывшего депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Максима Круглова признали виновным по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщают РИА Новости.

По решению суда, Круглов приговорен к семи годам колонии, ему также запретили администрировать сайты. Защита назвала приговор немотивированным и пообещала оспорить решение суда.

Как установил суд, в апреле 2022 года осужденный опубликовал в Telegram-канале лживую информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины. Однако уголовное дело в отношении депутата возбудили лишь 1 октября 2025 года.

В последнем слове политик заявил, что закон не нарушал, а во всей своей деятельности исходил из чувства любви к родине.

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