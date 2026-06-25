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16:54, 25 июня 2026Экономика

Банк России заявил о росте международных резервов

ЦБ: Международные резервы России выросли на 14,5 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Банк России сообщил, что на конец 19 июня 2026 года международные резервы России выросли. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Оказалось, что резервы достигли 743,8 миллиарда долларов. Таким образом за неделю они выросли на 14,5 миллиарда долларов, или на два процента. Причиной такой динамики ЦБ назвал положительную переоценку.

В начале июня была озвучена точка зрения, согласно которой Россия могла бы заработать более 400 миллиардов долларов, если бы начала наращивать долю золота в резервах раньше, чем это случилось в действительности.

В январе Банк России оказался лидером по объемам продажи золота. В начале 2026 года он начал избавляться от драгоценного металла рекордными темпами — продав девять тонн. На втором месте по объемам проданного золота тогда расположилась Болгария, реализовавшая 1,9 тонны золота. Третье место заняли Казахстан и Киргизия, продавшие по 1,1 тонны.

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