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19:13, 25 июня 2026Забота о себе

Биохимик раскрыла связь лишнего веса и диабета

Биохимик Бергер: Лишний вес может влиять на весь организм и повышать риск развития диабета
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Лишний вес может влиять на работу всего организма и повышать риск развития сахарного диабета. Об этом в пресс-центре НСН рассказала биохимик и консультант по питанию Алена Бергер.

По словам специалиста, жировая ткань выполняет важные функции и необходима человеку. Она участвует в работе гормональной системы, помогает защищать органы и постоянно взаимодействует с мозгом, мышцами и печенью. Однако ситуация меняется, когда количество жировой ткани становится слишком большим. Тогда клетки начинают работать иначе и посылают организму сигналы о нарушениях обменных процессов.

Бергер пояснила, что при ожирении жировые клетки значительно увеличиваются в размере. На этом фоне могут запускаться воспалительные процессы, которые влияют на чувствительность организма к инсулину.

Эксперт отметила, что именно снижение чувствительности к инсулину считается одним из ключевых признаков инсулинорезистентности. Со временем такое состояние способно привести к развитию сахарного диабета.

По словам биохимика, поддержание здорового веса помогает сохранить нормальную работу обмена веществ и снизить вероятность появления подобных нарушений. Специалист заключила, что жировая ткань важна для здоровья, но только тогда, когда ее количество остается в пределах нормы.

Ранее врач-педиатр, иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что неправильное питание остается одной из главных причин развития многих хронических заболеваний, из-за которых россияне становятся инвалидами.

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